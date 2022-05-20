"Великі помилки стали дрібними": слова Зеленського щодо міністра гаряче обговорюють у мережі

Зеленський зазначив, що під час війни "великі помилки стали незначними, тому що інші цінності"

Президент України Володимир Зеленський на онлайн-зустрічці зі студентами 19 травня неоднозначно висловився з приводу питання щодо причетності міністра освіти та науки Сергія Шкарлета до плагіату. Президент заявив, що під час повномасштабної війни воно не є першочергово важливим та невідкладним, чим і розпалив суперечки у мережі.

Відеозапис зустрічі Зеленського зі студентами українських вишів був опублікований на сайті ОП.

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Так, на запитання студента Києво-Могилянської академії про те, як молодь може дивитися у майбутнє в Україні, коли міністр освіти підозрюється у корупції, у плагіаті та іншому, Зеленський відповів, що під час війни "великі помилки стали незначними, бо цінності інші".

"Ми не можемо амністувати зраду, але великі помилки стали незначними, бо цінності інші. Цінності – життя, суверенітет, земля, Україна. Ось цінність! Ви маєте рацію, що є ті чи інші помилки. Є та чи інша корупція, напевно. Все змінилося… Гроші нікуди не йдуть, а лише конкретно в армію та на медицину, на заробітні плати бюджетникам і на пенсії, і на стипендії, якщо є гроші… Тому що країна подорослішала! Той, хто не подорослішає після цієї війни і продовжить неправильні кроки – цих людей не буде! Ця держава і це суспільство їх не пробачить. Про деякі речі… Вони зайві. Коли у дитини відірвало ноги, а їй розповідають про якісь дрібниці", — сказав глава держави.

Але не всі погодились зі словами президента. Так, журналіст і публіцист Леонід Швець написав : "Непогано б почути детальне роз’яснення, як відірвані ноги дитини амністують Шкарлета, якого спіймали на плагіаті і який продовжує чхати всім в очі, залишаючись начальником сфери виховання дітей, у тому числі з відірваними кінцівками".

"Чи не означає це, що Шкарлет повинен бути вдячний долі, що дитині відірвало ноги? Які існують співвідношення між кількістю відірваних дитячих кінцівок і тяжкістю скоєних чиновниками злочинів, які перестають вважатися злочинами? Чиє довічне ув’язнення викуповує Буча? Від того, що авторитет виріс під час війни, гівно в державному керівництві не стало пахнути інакше. І не варто витрачати авторитет, щоб намагатися розвіяти запах, він від цього не йде, на відміну від авторитету", — переконаний журналіст.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко пише:

"Пане президенте, я не знаю, як це пояснити, але є пряма залежність між закривати очі на помилки друзів і зрештою пустим бюджетом і розкраденими складами армії. Нехай склади розікрали до вас, але це сталось з тієї ж логіки, що ближньому можна пробачити в принципі нерукопожатну помилку. Ви як ніхто маєте пам‘ятати, що наші хлопці віддають життя не просто за кілометри землі під пахоту і унітази в сільських хатах, не за голий торс Арестовича в ефірі Латиніної, вони віддають їх за нашу можливість жити краще, що забезпечується дотриманням всіма у суспільстві певних правил і цінностей", — наголошує Ніколаєнко.

У коментарях до посади Ніколаєнка багато хто підтримав, але були й ті, хто посперечався з журналісткою:

"У мене є знайомі, яких звільнили із СІЗО для участі у бойових діях. І ці пацани зараз смажать кац**ів на Харківщині так, що шкварчить. Але за лінійною логікою вони, мабуть, мають сидіти й надалі. Вважаю, що в словах президента КОНКРЕТНО В ЦЕЙ ЧАС є раціо, однак, звичайно, з погляду студента, який не чує артилерії, сплячого у своєму ліжку, питання плагіату міністра є першочерговим. що я три місяці вдома не був", — пише користувач Юрій Ларін.

А хтось погодився і із Зеленським, і з критиками.

"В принципі, він має рацію: людина може помилятися. Таких "ппомиляющихся" повно, але вони мають бути викреслені з держслужбовців. І не тільки. Довічно. Тому що людина, яка зрадила і збрехала: сім’ю\сусіда\компанію\ідеї\ідеали — він зрадить і батьківщину, і своє коріння! Історія це довела на конкретних прикладах!", — пише користувач Раїса Прісецька.

Як повідомляв "Телеграф" у 2020-му році навколо виконувача обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета розгорівся скандал: відразу в трьох його роботах виявили плагіат.

Нагадаємо, що українські активісти та педагоги неодноразово виходили на акції протесту та вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади голови Міністерства освіти і науки. Однією із причин активісти називали плагіат у наукових працях нинішнього начальника міністерства.