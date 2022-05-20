"Кожен крок - смертельна небезпека": рідні захисників "Азовсталі" виступили на брифінгу у Стамбулі

Українки сподіваються, що Туреччина не стоятиме осторонь захисту захисників Маріуполя

У п'ятницю, 20 травня, у Стамбулі (Туреччина) розпочався брифінг дружин та матерів захисників маріупольського заводу "Азовсталь". Жінки розповіли про підсумки переговорів з представниками офіційної Анкари.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію заходу.

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Жінки захисників "Азовсталі" висловили сподівання, що Туреччина стане гарантом повернення українських воїнів на територію, підконтрольну Україні. Крім того, вони мають намір контактувати з матерями російських солдатів, щоб ті не пускали своїх дітей на вірну смерть.

Короткі тези з брифінгу:

Ми сподіваємось, що турецька сторона буде гарантом повернення наших Воїнів на Батьківщину.

У нас є зв'язок із нашими чоловіками. Кожен крок на шляху з цього пекла супроводжується смертельною небезпекою.

Ми написали листа і передали його Ердогану. Ми сподіваємося, що Туреччина не стоятиме осторонь захисту наших воїнів.

Наші діти подорослішали через війну. Вони чекають на своїх батьків, вони знають, як це – жити з болем, розумінням ризику, відчаєм.

У планах – контакт із матерями солдат росії. Ми закликатимемо весь світ, щоб положення Женевської конвенції дотримувалися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з маріупольського заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати сотні українських військовослужбовців, з яких десятки мали поранення різного ступеню важкості. Наших воїнів вивезли на непідконтрольну Україні територію, однак влада обіцяє обміняти їх на російських полонених і таким чином врятувати. На підприємстві у Маріуполі все ще залишаються бійці полку "Азов", однак їх кількість не розголошують зі зрозумілих причин. Також триває операція щодо вивезення з території заводу тіл загиблих воїнів.