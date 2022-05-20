Незважаючи на провали в роботі, зарплату топ-митникам підняли у 2-3 рази

Деякі топ-керівники ДМСУ з початку війни стали отримувати зарплату втричі вищу, ніж до її початку

Трохи менше 100 тисяч гривень заробітної плати отримали у квітні керівники Державної митної служби України, що майже вдвічі вище за довоєнні виплати.

Про це повідомляють Українські новини з посиланням на відповідь ГТС на надісланий ним запит.

Так і. о. голови Митної служби В’ячеслав Демченко отримав у лютому 54 тисячі гривень зарплати, а у квітні вже 91 тисячу гривень. У першого заступника Олександра Шуцького за той же час зарплата зросла з 51 до 92 тисяч гривень.

При цьому у заступника голови ДМСУ Руслана Черкаського зарплата зросла одразу втричі – з 36 до 112 тисяч гривень.

Яку зарплату одержують керівники ДМСУ Джерело — Українські новини

Раніше Міністр фінансів Марченко повідомив, що у березні 2022 року доходи від митниці впали на 80%. За даними сайту "Відкритий бюджет", за січень-березень в результаті діяльності митниці до бюджету було зібрано 6,232 млрд грн, що становить лише 16,65% від річного плану.

Слід зазначити, що з початком війни митниця раз-пораз потрапляє у скандали, то їх співробітників звинувачують у розкраданні речей з митного терміналу «Бориспіль», то у передачі «брендових» речей на потреби ЗСУ, та у вивезенні з України десятків мільйонів доларів готівкою.

При цьому на кордоні з початку бойових дій розтягнулися черги з бажаючих запровадити авто з Євросоюзу та розмитнити в Україні. І це при тому, що кількість охочих набагато менша, ніж було в довоєнний час. В експертних колах відкрито звинувачують митників у затягуванні процедури пропуску через кордон із метою, ймовірно, незаконного збагачення. Наразі на польському кордоні українці, які бажають розмитнити авто, змушені стояти по кілька днів, а то й на тижні.