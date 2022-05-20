Несмотря на провалы в работе, зарплату топ-таможенникам подняли в 2-3 раза

Некоторые топ-руководители ГТСУ с начала войны стали получать зарплату втрое выше чем до ее начала

Чуть меньше 100 тысяч гривен заработной платы получили в апреле руководители Государственной таможенной службы Украины, что почти вдвое выше довоенных выплат.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ ГТС на отправленный им запрос

Так, и. о. главы Таможенной службы Вячеслав Демченко получил в феврале 54 тысячи гривен зарплаты, а апреле уже 91 тысячу гривен. У его первого заместителя Александра Шуцкого за то же время зарплата выросла с 51 до 92 тысяч гривен.

При этом у заместителя главы ГТСУ Руслана Черкасского зарплата выросла сразу в три раза – с 36 до 112 тысяч гривен.

Какую зарплату получают руководители ГТСУ Источник - Украинские новости

Ранее Министр финансов Марченко сообщил, что в марте 2022 года доходы от таможни упали на 80%. По данным сайта "Открытый бюджет" за январь-март в результате деятельности таможни в бюджет были собраны 6,232 млрд грн, что составляет лишь 16,65% от годового плана.

Надо отметить что с началом войны таможня то и дело попадает в скандалы, то их сотрудников обвиняют в разворовывании вещей с таможенного терминала Борисполь, то в передаче "брендовых" вещей на нужды ВСУ, и в помощи вывоза из Украины десятков миллионов долларов наличными.

При этом на границе с начала боевых действий растянулись очереди из желающих ввести авто из Евросоюза и растаможить в Украине. И это при том, что количество желающих гораздо меньше, чем было в довоенное время. В экспертных кругах открыто обвиняют таможенников в затягивании процедуры пропуска через границу с целью, вероятно, незаконного обогащения. Сейчас на польской границе украинцы, желающие растаможить авто, вынуждены стоять по несколько дней, а то и неделе.