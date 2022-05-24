Коли школярі підуть на літні канікули: дата закінчення навчального року
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Кожна школа сама визначалася із днем закінчення навчального року.
Навчальний рік 2021-2022, друга половина якого проходила під час війни, підходить до кінця, і незабаром школярі вирушать на літні канікули. Відповідно до закону України "Про освіту" тривалість навчального року становить 175 днів, проте через російське вторгнення, у 2022-му році навчальний процес пройшов зі змінами.
З 1 квітня глава МОН Сергій Шкарлет підписав указ, що кожен навчальний заклад може самостійно обрати дату завершення навчального року, пише "Факти ICTV".
Коли закінчиться навчальний рік 2022 в Україні?
За рекомендаціями МОН, літні канікули мають відбуватися з 1 червня до 31 серпня 2022 року, що означає, що навчальний рік 2021/2022 має закінчитись 31 травня. Однак ці рекомендації були надані до російського вторгнення, і війна внесла свої корективи, тому закінчити навчальний процес вчасно вдасться не в усіх школах.
- Наприклад, у Харкові міська рада прийняла рішення про те, що навчальний рік закінчується 3 червня. До цього школярі навчатимуться в онлайн форматі.
- У Черкасах навчальний рік закінчиться 27 травня, про що розповів журналістам "Суспільне Черкаси" голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
- На Львівщині кінець навчального року буде "нерівномірним". Є навчальні заклади, де розпочнуться канікули наприкінці травня, проте для більшості – у середині червня: повний перелік шкіл.
- У Чернігові навчальний процес планують закінчити 4 червня.
- Київська область вирішила "не порушувати" поради МОН, і відправити школярів на канікули відповідно до їхніх рекомендацій — з 1 червня 2022 року.
- Зазначимо, що в окупованому Херсоні навчальний процес у школах закінчився 30 квітня.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати українцям про освіту дітей за кордоном, якщо вони через війну залишили Україну.