Коли школярі підуть на літні канікули: дата закінчення навчального року

Кожна школа сама визначалася із днем закінчення навчального року.

Навчальний рік 2021-2022, друга половина якого проходила під час війни, підходить до кінця, і незабаром школярі вирушать на літні канікули. Відповідно до закону України "Про освіту" тривалість навчального року становить 175 днів, проте через російське вторгнення, у 2022-му році навчальний процес пройшов зі змінами.

З 1 квітня глава МОН Сергій Шкарлет підписав указ, що кожен навчальний заклад може самостійно обрати дату завершення навчального року, пише "Факти ICTV".

Коли закінчиться навчальний рік 2022 в Україні?

За рекомендаціями МОН, літні канікули мають відбуватися з 1 червня до 31 серпня 2022 року, що означає, що навчальний рік 2021/2022 має закінчитись 31 травня. Однак ці рекомендації були надані до російського вторгнення, і війна внесла свої корективи, тому закінчити навчальний процес вчасно вдасться не в усіх школах.

Наприклад, у Харкові міська рада прийняла рішення про те, що навчальний рік закінчується 3 червня. До цього школярі навчатимуться в онлайн форматі.

міська рада прийняла рішення про те, що навчальний рік закінчується 3 червня. До цього школярі навчатимуться в онлайн форматі. У Черкасах навчальний рік закінчиться 27 травня, про що розповів журналістам "Суспільне Черкаси" голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

навчальний рік закінчиться 27 травня, про що розповів журналістам "Суспільне Черкаси" голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. На Львівщині кінець навчального року буде "нерівномірним". Є навчальні заклади, де розпочнуться канікули наприкінці травня, проте для більшості – у середині червня: повний перелік шкіл.

кінець навчального року буде "нерівномірним". Є навчальні заклади, де розпочнуться канікули наприкінці травня, проте для більшості – у середині червня: повний перелік шкіл. У Чернігові навчальний процес планують закінчити 4 червня.

навчальний процес планують закінчити 4 червня. Київська область вирішила "не порушувати" поради МОН, і відправити школярів на канікули відповідно до їхніх рекомендацій — з 1 червня 2022 року.

вирішила "не порушувати" поради МОН, і відправити школярів на канікули відповідно до їхніх рекомендацій — з 1 червня 2022 року. Зазначимо, що в окупованому Херсоні навчальний процес у школах закінчився 30 квітня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати українцям про освіту дітей за кордоном, якщо вони через війну залишили Україну.