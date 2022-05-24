Когда школьники уйдут на летние каникулы: дата окончания учебного года

Каждая школа сама определялась с днем окончания учебного года.

Учебный год 2021-2022, вторая половина которого проходила во время войны, подходит к концу, и совсем скоро школьники отправятся на летние каникулы. Согласно закону Украины "Об образовании" длительность учебного года составляет 175 дней, однако из-за российского вторжения, в 2022-м году учебный процесс прошел с изменениями.

С 1 апреля глава МОН Сергей Шкарлет подписал указ, что каждое учебное учреждение может самостоятельно выбрать дату завершения учебного года, пишет "Факты ICTV".

Когда закончится учебный год 2022 в Украине?

По рекомендациям МОН, летние каникулы должны проходить с 1 июня до 31 августа 2022 года, что значит, что учебный год 2021/2022 должен закончится 31 мая. Однако эти рекомендации были даны до российского вторжения, и война внесла свои коррективы, и закончить учебный процесс в срок получится не во всех школах.

К примеру в Харькове городской совет принял решение, что учебный год заканчивается 3 июня. До этого школьники будут учиться в онлайн формате.

городской совет принял решение, что учебный год заканчивается 3 июня. До этого школьники будут учиться в онлайн формате. В Черкассах учебный год закончится 27 мая, о чем рассказал журналистам "Суспільне Черкаси" голова Черкасской ОВА Игорь Табурец.

учебный год закончится 27 мая, о чем рассказал журналистам "Суспільне Черкаси" голова Черкасской ОВА Игорь Табурец. Во Львовской области конец учебного года будет "неравномерным". Есть учебные заведения, где начнутся каникулы в конце мая, однако для большинства – в середине июня: полный перечень школ.

конец учебного года будет "неравномерным". Есть учебные заведения, где начнутся каникулы в конце мая, однако для большинства – в середине июня: полный перечень школ. В Чернигове учебный процесс планируют закончить 4 июня.

учебный процесс планируют закончить 4 июня. Киевская область решила "не нарушать" советы МОН, и отправить школьников на каникулы в соответствии с их рекомендациями — с 1 июня 2022.

решила "не нарушать" советы МОН, и отправить школьников на каникулы в соответствии с их рекомендациями — с 1 июня 2022. Отметим, что в оккупированном Херсоне учебный процесс в школах закончился 30 апреля.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать украинцам об образовании детей за границей, если они из-за войны покинули Украину.