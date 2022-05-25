Екс-депутат із Норвегії, що воює за Україну, в захваті від українських чоловіків: "Ще не бачила такого"

Землі української держави, які намагається окупувати російський агресор, захищають не лише чоловіки, але й тендітні, проте сильні духом, дівчата

Українські військовослужбовці, які невтомно обороняють землі Батьківщини вже 91 день поспіль, підкорюють серця жінок не лише своєю силою та мужністю, але й повагою та ставленням до прекрасної половини людства.

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Про це колишня депутатка з Норвегії, а зараз військовий медик Міжнародного легіону розповіла під час інтерв'ю для видання "НВ", коментуючи свої враження від служби в Україні.

За словами 35-річної Сандри Андерсен Ейри, яка залишила позаду політичну кар'єру заради військової медицини і тепер є єдиною жінкою у підрозділі, служба з чоловіками їй приносить лише приємні враження.

"Я до цього звикла ще під час роботи рибалкою в Норвегії. Це те саме — одні хлопчики і я. Проте мені подобається, у мене немає жодних проблем із цим, поки що можу робити те, що потрібно", — розповіла вона.

Жінка запевняє, що раніше досить часто чула про те, що східноєвропейські чоловіки з повагою ставляться до прекрасної половини людства, а тепер їй вдалося це відчути на власному досвіді, мовляв, до неї "ще ніколи не відносилися краще". Українські бійці, з якими їй вдалося пережити бомбардування, ставилися до військового медика як до королеви.

"Ще пам'ятаю, як було холодно, і вони налили мою першу в житті чашку чаю. Я ніколи не пила його до приїзду в Україну, бо думала, що мені не подобається чай. Але з подивом виявилось, що я помилялася. Навіть під звуки бомб українські бійці дарували мені шоколадки, цукерки та троянди до Міжнародного жіночого дня. Звичайно, вони ж і навчили мене головним українським фразам, на кшталт "Слава Україні! Героям слава!". Вони сказали, що ця фраза найважливіша, тому що люди довкола повинні знати, що ми дружні", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривава війна з росією забирає не лише чоловіків-захисників, які боронять українську землю від окупантів, але й жінок. Військовий медик з Маріуполя Олена Кушнір, яка допомагала побратимам та цивільному населенні у блокадному місті, загинула, виконуючи бойове завдання.