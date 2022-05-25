У ЗСУ посміялися з "другої армії світу" через знахідку в бронемашині (відео)

Росіяни, схоже, покинули бронемашину через відсутність боєприпасів

В одній із бронемашин росіян знайшли дивовижну знахідку, яка демонструє всю суть "другої армії світу".

Про цю знахідку повідомили на офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в telegram.

За інформацією джерела, українські захисники знайшли кинуту бронемашину окупантів. Примітно, що в ній був "ящик з боєприпасами", щоправда, у самому ящику був лише бетон для ваги. У СтратКом ЗСУ припустили, що підприємливий прапорщик російської армії продав боєприпаси.

"Не втомлюємося реготати над "другою армією світу". Знайшли кинуту бронемашину, в ній ящик з патронами. У ящику цинки, а в цинках — бетон для ваги. Самі ж патрони, мабуть, давно списані й продані підприємливим "прапорщиком", — поділилися припущенням у Стратком ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно в росії похвалилися, що застосували "лазерну зброю" в Україні. Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо окупанти збираються застосовувати якісь "передові лазерні установки" в Україні, то це може свідчити лише про їхнє незавидне становище на фронті.