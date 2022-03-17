У мережі влучно пожартували щодо 1-ї, 2-ї та 22-ї армій світу

Найсильніші армії світу просто безсилі проти українських військових

Нещодавно росіяни зрозуміли, що не справляються самі у війні з Україною та попросили про допомогу Китай. Жалюгідно звучить, оскільки кривавий диктатор путін просить у своїх сусідів не тільки зброю, а і їжу для військових. А США тим часом застерігає Китай від наслідків будь-якої допомоги росії.

Згідно з рейтингом військової могутності країн світу, на першому рядку знаходиться США, на другій рф, а на третій — Китай. У мережі відзначили, що Україна з її 22-м місцем на тлі ситуації, що склалася, виглядає у виграші.

"Найсильніша армія світу (США) перелякано спостерігає, як друга армія світу (рф) просить допомоги харчами та зброєю у третьої армії світу (Китай), щоб якось продовжити наступ проти 22-ї армії світу, тобто нас. Це чудово", — пишуть у мережі.

Судячи із коментарів, українцям дуже сподобалося таке порівняння. У мережі справедливо зазначили, що головне не кількість, а якість, тож Україна найкраща.

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Варто додати, що в Китаї заявили, що не отримували такого запиту від росіян. Крім того, китайські дипломати зазначили, що у їхніх пріоритетах максимальне зниження напруги та досягнення політичного рішення. Вони не підтримують путіна у вирішенні вторгнутися в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час виступу на Генасамблеї ООН український посол в ООН Сергій Кислица виступив на засіданні ООН, де запропонував агресору путіну наслідувати приклад Адольфа Гітлера і покінчити з життям у бункері.