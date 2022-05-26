"Гарантій немає": ватажок бойовиків "ДНР" зробив дивну заяву щодо "Азовсталі"

прокремлівська пропаганда сягає все нових горизонтів

Ватажок бойовиків на Донбасі денис пушилін заявив, що на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі нібито знайшли українських бійців, які переховувалися або відстали при здачі в полон. Наразі стовідсоткової впевненості, що бомбосховища меткомбінату повністю "зачищені", начебто немає.

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Про це він сказав у четвер, 26 травня, — передають росЗМІ.

"На "Азовсталі" знайшли українських бійців, які сховалися або відстали при здачі в полон. Поки що немає 100% гарантії повного зачистки заводу", — заявив пушилін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні мзс росії виступило із низкою заяв, в одній з яких мова йшла про обмін полоненими, зокрема, і про повернення українських захисників з "Азовсталі". За словами заступника голови відомства андрія руденка, обмін маріупольських бійців між Україною і росією можливий виключно після того, як українські військові будуть засуджені.

Також варто нагадати, що за повідомленням ватажка бойовиків пушиліна, українських військових, яких евакуювалися на окуповані території Донбасу, чекає трибунал.