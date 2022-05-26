Штормовий вітер та опади: в Україні найближчими днями різко зміниться погода

П’ятниця в Україні очікується теплою

У п’ятницю, 27 травня, стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів, а вздовж північних районів, північних та західних областей може бути свіжіше +18+22 градуси. У південній частині країни подекуди +25+27 градусів.

Про це повідомила головний народний синоптик України Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Вітер в Україні 27 травня залишиться поривчастим, подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів за секунду. Напрямок – із заходу. Скандинавський циклон Hannah (на карті) крутить фронтами й закидає час від часу в Україну потрібні для рослин дощі. Невеликі дощі пройдуть вранці та вдень на Волині, Рівненщині, Карпатах, місцями на Луганщині. Вдень у більшості областей України – суха пауза. Увечері у п’ятницю дощі, невеликі та помірні, очікуються у західних та північних областях (крім Чернівецької області та Сумщини). На решті території України увечері опади малоймовірні.

У Києві 27 травня вночі та вдень – переважно без опадів. Дощі у столиці можливі завтра у вечірні години. Вітер західний, поривчастий, часом сильний. Температура повітря протягом дня +21+23 градуси.

У суботу Україною пройдуть локальні дощі, у неділю опадів не буде. Температурний фон стане тьмянішим, трохи знизиться температура повітря, проте не на багато, на кілька градусів, у межах термічного комфорту.

Прогноз від Укргідрометцентру на найближчий вікенд:

Прогноз погоди в Україні 27 травня

Прогноз погоди в Україні 28 травня

Прогноз погоди в Україні 29 травня

Раніше синоптики дали прогноз погоди на червень. Нагадаємо, на українців на початку червня очікує потепління до +33.