Штормовой ветер и осадки: в Украине в ближайшие дни резко изменится погода
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Пятница в Украине ожидается теплой
В пятницу, 27 мая, столбики термометров поднимутся до +20+25 градусов, а вдоль северных районов, северных и западных областей может быть свежее +18+22 градуса. В южной части страны местами +25+27 градусов.
Об этом сообщила главный народный синоптик Украины Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Ветер в Украине 27 мая останется порывистым, кое-где до сильных порывов, до 15-20 метров в секунду. Направление – с запада. Скандинавский циклон Hannah (на карте) крутит фронтами и забрасывает время от времени в Украину нужные для растений дожди. Небольшие дожди пройдут утром и днем на Волыни, Ровенщине, Карпатах, местами на Луганщине. В дневные часы в большинстве областей Украины – сухая пауза. Вечером в пятницу дожди, небольшие и умеренные, ожидаются в западных и северных областях (кроме Черновицкой области и Сумщины). На остальной территории Украины вечером осадки маловероятны.
В Киеве 27 мая ночью и днем - преимущественно без осадков. Дожди в столице возможны завтра в вечерние часы. Ветер западный, порывистый, временами до сильного. Температура воздуха в течение дня +21+23 градуса.
В субботу по Украине пройдут локальные дожди, в воскресенье осадков не будет. Температурный фон станет тусклее, немного снизится температура воздуха, однако не на много, на несколько градусов, в пределах термического комфорта.
Прогноз от Укргидрометцентра на ближайший уик-энд:
Ранее синоптики дали прогноз погоды на июнь. Напомним, украинцев в начале июня ожидает потепление до +33.