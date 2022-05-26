Штормовой ветер и осадки: в Украине в ближайшие дни резко изменится погода

Пятница в Украине ожидается теплой

В пятницу, 27 мая, ​​столбики термометров поднимутся до +20+25 градусов, а вдоль северных районов, северных и западных областей может быть свежее +18+22 градуса. В южной части страны местами +25+27 градусов.

Об этом сообщила главный народный синоптик Украины Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер в Украине 27 мая останется порывистым, кое-где до сильных порывов, до 15-20 метров в секунду. Направление – с запада. Скандинавский циклон Hannah (на карте) крутит фронтами и забрасывает время от времени в Украину нужные для растений дожди. Небольшие дожди пройдут утром и днем ​​на Волыни, Ровенщине, Карпатах, местами на Луганщине. В дневные часы в большинстве областей Украины – сухая пауза. Вечером в пятницу дожди, небольшие и умеренные, ожидаются в западных и северных областях (кроме Черновицкой области и Сумщины). На остальной территории Украины вечером осадки маловероятны.

В Киеве 27 мая ночью и днем ​​- преимущественно без осадков. Дожди в столице возможны завтра в вечерние часы. Ветер западный, порывистый, временами до сильного. Температура воздуха в течение дня +21+23 градуса.

В субботу по Украине пройдут локальные дожди, в воскресенье осадков не будет. Температурный фон станет тусклее, немного снизится температура воздуха, однако не на много, на несколько градусов, в пределах термического комфорта.

Прогноз от Укргидрометцентра на ближайший уик-энд:

Прогноз погоды в Украине 27 мая

Прогноз погоды в Украине 28 мая

Прогноз погоды в Украине 29 мая

Ранее синоптики дали прогноз погоды на июнь. Напомним, украинцев в начале июня ожидает потепление до +33.