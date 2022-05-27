Канцлер Австрії зателефонував путіну через Україну: підсумки розмови

Кривавий диктатор знову скаржився на блокування переговорного процесу

У п’ятницю, 27 травня, відбулася телефонна розмова канцлера Австрії Карла Нехаммера з російським президентом володимиром путіним. Представники двох країн обговорили війну в Україні, переговорний процес і навіть можливість обміну полоненими.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

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Зазначається, що у розмові йшлося про "спецоперацію" в Україні (так Кремль називає війну, яку розв'язав), зокрема, обговорювалося питання щодо забезпечення безпеки судноплавства в Азовському та Чорному морях. Кривавий диктатор у розмові з канцлером Австрії заявив, що саме Україна має розмінувати порти для заблокованих суден.

Черговий раз російський президент поскаржився на "саботаж переговорного процесу", який нібито здійснює Київ. Хоча насправді адекватних заяв та пропозицій не чути саме з боку Москви.

Було обговорено й питання глобальної продовольчої безпеки. Путін заявив, що всі звинувачення світу у провині росії за це безпідставні, хоча за день до цього намагався шантажувати світ цим питанням.

Варто зазначити, що за словами австрійської сторони, метою дзвінка Нехаммера до путіна було з'ясувати, чи можна знайти потенційні гуманітарні рішення в Україні. Крім того, путін, за словами Нехаммера, заявив, що готовий обговорити обмін полоненими з Україною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американський мільярдер Джордж Сорос закликав світ якнайшвидше зупинити російського диктатора володимира путіна, поки у світі не почалася третя світова війна, яка, ймовірно, призведе до загибелі цивілізації.