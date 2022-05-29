Грози змінить спека до +30 градусів: синоптики назвали дату потепління в Україні

Травень виявився багатим на дощі

Кінець травня в Україні супроводжуватиметься дощами майже по всій території, однак їм на зміну зовсім скоро прийде сонце та спека до +30 градусів. Синоптики кажуть, що сухою погода стане вже 1 червня.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У понеділок, 30 травня, дощі та грози накриють майже всі області України, за виключенням Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

Стовпчики термометрів вночі покажуть від + 9 до +13 градусів, вдень на заході від +17 до +21 градуси, в центрі та на півночі від +21 до +23 градусів. А у південній частині та на сході повітря прогріється до позначки +27 +30 градусів.

У Києві 30 травня буде дощовим та вітряним. Вночі очікується +12 +14 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Погода в Україні 30 травня

У вівторок, 31 травня, дощі все ще йтимуть у більшості регіонів — мова про західні, східні та частково південні області. При цьому у центрі та на півночі буде сухо.

Вночі синоптики прогнозують падіння температури на заході до +7+9 градусів, на решті території температура повітря буде коливатися від +11 до +16 градусів. Вдень у західних областях буде від +21 до +23 градусів, у центральних — до + 25 градусів, у східних та південних — до +28 +30 градусів, а місцями навіть до +32 градусів.

У Києві 31 травня погода буде сонячною та сухою. Вночі синоптики прогнозують +12 +14 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

Погода в Україні 31 травня

У середу, 1 червня, дощі відступлять майже з усіх областей, а температура повітря прогріється до +28 +30 градусів тепла. Дощі прогнозуються лише у Закарпатській, Львівській та Волинській областях.

У Києві 1 червня очікується до +25 градусів, без опадів.

Погода в Україні 1 червня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами синоптиків, середні показники температури червня коливатимуться в районі +17…+22 градуси.

Також ми публікували посівний календар на червень-2022.