Грозы сменит жара до +30 градусов: синоптики назвали дату потепления в Украине

Май оказался богатым дождями

Конец мая в Украине будет сопровождаться дождями почти по всей территории, однако им на смену скоро придет солнце и жара до +30 градусов. Синоптики говорят, что сухой погода станет уже 1 июня.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

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В понедельник, 30 мая, дожди и грозы накроют почти все области Украины, за исключением Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

Столбики термометров ночью покажут от +9 до +13 градусов, днем на западе от +17 до +21 градусов, в центре и на севере от +21 до +23 градусов. А в южной части и на востоке воздух прогреется до отметки +27+30 градусов.

В Киеве 30 мая будет дождливым и ветреным. Ночью ожидается +12+14 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Погода в Украине 30 мая

Во вторник, 31 мая, дожди все еще будут идти в большинстве регионов — речь идет о западных, восточных и частично южных областях. При этом в центре и севере будет сухо.

Ночью синоптики прогнозируют падение температуры на западе до +7+9 градусов, на остальной территории температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов. Днем в западных областях будет от +21 до +23 градусов, в центральных – до +25 градусов, в восточных и южных – до +28 +30 градусов, а местами даже до +32 градусов.

В Киеве 31 мая погода будет сухой и солнечной. Ночью синоптики прогнозируют +12+14 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Погода в Украине 31 мая

В среду, 1 июня, дожди отступят почти из всех областей, а температура воздуха прогреется до +28+30 градусов тепла. Дожди прогнозируются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

В Киеве 1 июня ожидается до +25 градусов, без осадков.

Погода в Украине 1 июня

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам синоптиков, средние показатели температуры июня будут колебаться в районе +17…+22 градуса.

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