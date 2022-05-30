Сестра захисника "Азовсталі" спростувала чергову брехню росіян

Жодних відомостей про те, де зараз знаходяться "азовці" немає

Захисників багатостраждальної маріупольської "Азовсталі", зв'язок із якими останніми днями обірвався, не вивозили до Чечні. Ці дані — чергова дезінформація з боку російської федерації. Наразі достеменно невідомо, де саме перебувають герої, яких раніше вивезли на територію, окуповану агресором.

Про це у понеділок, 30 травня, під час чергового пресбрифінгу заявила сестра майора Богдана Кротевича, начальника штабу першого заступника командира полку "Азов" Сандра Кротевича. За її словами, зараз ніхто точно не знає, де знаходяться захисники, адже зв'язку з ними вже немає двох днів, але вони точно не в Чечні, як про це заявляють російські пропагандисти.

"Героїв "Азовсталі" не вивозили до Чечні, це дезінформація з боку росії, більше нічого зараз поки невідомо", — розповіла вона.

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Також варто додати, що напередодні так званий "міністр юстиції" самопроголошеної "ДНР" Юрій Сироватко виступив із заявою про те, що українські військовослужбовці, котрі боронили "Азовсталь" повинні бути жорстоко покарані. "Нова влада" хоче піддати захисників смертній карі.

"За злочини, подібні до тих, що вчинялися "бойовиками" з Азовсталі, в "республіці" передбачено смертну кару, але все вирішить "суд", — сказав він.

Окрім того, у "Мінюсті ДНР" додали, що наразі у російському полоні на території так званої "республіки" перебуває близько 2,3 тисячі полонених з "Азовсталі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ватажок бойовиків на Донбасі денис пушилін заявив, що на українських військовослужбовців, які з перших днів війни з росією тримали оборону українського Маріуполя від окупаційної армії рф і були евакуйовані на територію Донбасу, чекає трибунал.