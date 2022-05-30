Новий посол США вже у Києві

Дипломат офіційно розпочала роботу в Україні

Новий посол США в Україні Бріджіт Брінк прибула до Києва, хоч у Державному департаменті про це не повідомляли.

Про це дипломат повідомила у своєму Твіттері, а інформацію також підтвердили в посольстві США.

"Маю честь приєднатися до нашої фантастичної команди посольства США в Києві задля підтримки України", — написала вона і прикріпила до повідомлення фото, на якому впізнаються міські пам’ятки.

Співробітники американського посольства привітали новий главу дипмісії у своєму Твіттері.

"Ласкаво просимо, посол Брінк", — сказано у повідомленні.

Варто зазначити, що на сайті посольства зазначено, що посол прибула до Києва ще 29 травня, проте у Держдепі США про це не повідомляли.

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Як повідомлялося раніше, Сенат США одноголосним рішенням ухвалив Брінк на цій посаді ще 19 травня.

Новий представник Вашингтона в Україні до цього обіймала посаду посла у Словаччині, а перед цим працювала у посольствах у Сербії, Грузії та Кіпрі. Загалом у неї за плечима 26 років досвіду роботи у сфері дипломатії. Крім рідної англійської вона вільно володіє російською, сербською, грузинською та французькою мовами.