Просуваючись на сході, росія "відгрібає" на півдні: карта боїв в Україні

Росіяни на Луганщині намагаються обійтися без форсування річок, яке у них проходить невдало, і йдуть по землі

Навколо Сєвєродонецька дедалі стискається кільце оточення, бої з ворогом також йдуть і в самому місті. У небезпеці й сусідній Лисичанськ, на який окупанти можуть наступати з Тошківки.

Дослідники Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що на такий штурм ворог може піти, щоб уникнути бою через Сіверський Донець. Також росіяни окрему увагу приділили наступу на Слов’янськ із двох сторін: від Ізюму на південний схід та від Лиману на захід.

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На північному заході Херсонської області продовжується контрнаступ України, хоч і обмежений, він тисне на російських військових.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російські війська намагаються атакувати у бік Слов’янська із ізюмського напрямку, вони обстрілюють українські позиції на південь від міста і на захід, і на південь. Також вони завдали ударів по Довгенькому, Вернопіллю, Гусарівці та Великій Комишувасі. Російські джерела стверджують, що між Ізюмом та Слов’янськом вже почалися бої, зокрема у Святогірську. До Слов’янська ворог підбирається і з боку Лимана. Дослідники зазначають, що росія хоче встановити контроль над Донецькою областю, захопивши Слов’янськ та Краматорськ, але чи може поки оцінити не можна.

Карта боїв на Донбасі

Вже понад 2/3 Сєвєродонецька захоплені російськими солдатами, найближчими днями може початися "зачистка" сіл навколо міста для підтримки оточення. Росіяни також наступають від Тошківки (населений пункт на південь від Сєвєродонецька), де ще тривають бої. Такий наступ дозволить наступати на Лисичанськ з півдня, а не з Сєвєродонецька через річку Сіверський Донець, у росіян переправи не вдалися.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

Також війська рф продовжують наступати на схід від Бахмута, бої йдуть у Золотому, Комишувасі, Нирковому, Берестові, Покровському, Доломітному. Росвійськам важливий цей напрямок тому що на північний схід від Бахмута йдуть лінії логістичного постачання. Відзначено також просування ворога на рубежі Донецької та Запорізької області, під окупантами Благодатне та Нескучне, а також, ймовірно, Новоселівка Друга.

Харків

Росіяни продовжують обстрілювати Харків та міста в окрузі, стримують українських військових від виходу до кордону.

Харків на карті бойових дій

Південь України

Українські Сили опору тіснять ворога на схід від річки Інгулець. Також здійснено кілька локальних контратак на захід. Контрнаступ на Давидів Брід, населений пункт на стратегічній трасі у бік Запоріжжя та Кривого Рогу, може не дати росії підтримувати свої частини на північ. Про звільнення населеного пункту поки що офіційно не повідомлялося.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти підривають мости через річку Інгулець на Херсонщині, щоб спробувати сповільнити українське визволення півдня.

Нагадаємо також, що під Ізюмом було помічено повітряну ескадрилью вертольотів Ка-52. Вона напередодні поменшала — з ПЗРК "Голка" український військовий "посадив" гелікоптер.