росія стискає кільце навколо Сєвєродонецька та Лисичанська: карта боїв в Україні

Контрнаступальні дії на півдні змусили росіян понервувати і розпочати розвідку боєм

Збройні сили України продовжують успішно звільняти Херсонську область. Після серії контратак, росіяни зруйнували мости через річку Інгулець, але українські військові ще близько до однієї з наземних ліній зв’язку армії рф і можуть завадити використовувати її як джерело постачання.

Дослідники Інституту вивчення війни впевнені, що це може підірвати здатність росвійськ протистояти українським контрнаступам із півночі. На сході при цьому готуються до появи партизанського руху, у зв’язку з чим росія зганяє свою поліцію "у відпустку".

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Також стало відомо про перекидання ще однієї БТГ до Куп’янська, яке знаходиться далеко від місць боїв під окупацією. Це також пов’язують із спробами протистояти партизанському руху. Російським військам на сході вдалося просунутися на північ від Слов’янська і на північ від Авдіївки, спроба просунутися до Лисичанська має обмежені успіхи.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Наступ росіян із боку Ізюма поки що не підтверджено, але спроба просунутися була. Атаки провели на Дібрівне та Довгеньке, бої також йдуть на південний захід у районі Курульки та Великої Комишувахи. Ворогу вдалося просунутися на північ від Слов’янська — попередньо, захоплена Ярова та Святогірськ, дослідники пишуть, що ворог іде у західному напрямку від Лимана. Але дорога з Райогородка не під їх контролем і поки що вони не можуть перетнути міст через Сіверський Донець.

Карта бойових дій на сході (Луганщина, Харківщина)

Українські війська відходять від Сєвєродонецька, окупанти намагаються просунутися на північний захід до Лисичанська, через Устинівку та Мирну Долину, щоб не форсувати Сіверський Донець. Для можливості наступати на Лисичанськ із заходу намагаються взяти під контроль Білогорівку та Врубівку. На південь від Сєвєродонецька Тошківка, ймовірно, під українським контролем.

Карта бойових дій на околицях Сєвєродонецька

На території Донецької області окупанти продовжують намагатися прорватися до шосе на північний схід від Бахмута, щоб полегшити собі оточення Сєверодонецька-Лисичанська. З’являються різні дані щодо ситуації навколо Авдіївки, імовірно, росвійська могли вийти на шосе з Донецька до Костянтинівки. Якщо це так, і вони закріпилися там, то окупанти можуть ним скористатися для руху у бік Костянтинівки, Краматорська, Слов’янська.

Харків

росія продовжує обстрілювати Харків та околиці з артилерії, застосовує авіацію. Окрім обласного центру під ударами Руські Тишки, Золочів, Дергачі, Циркуни, Веселе, Тернова.

Карта боїв у Харківській області

Південь України

Українські сили оборони знаходяться за кілометр від траси Т2205. Хоч вона й контролюється поки що росією, але дорога в межах досяжності озброєння і якщо вона перестане бути наземною лінією зв’язку, це підірве російську оборону на півночі Херсонщини та Миколаївщини. Бої продовжуються. Тим часом росіяни у Запорізькій області зміцнюють другу лінію оборони та підтягують війська – перекинули танковий батальйон Т-62 та мотострілецький батальйон у Василівку. Ворогу перекинув ЗРК, РСЗВ та засоби радіоелектронної боротьби на острів Зміїний.

Карта бойові у Херсонській області

Раніше "Телеграф" писав, що російські військові заперечують втрати в Україні, заявивши, що зараз їх майже немає. Тим часом за українськими даними, на війну росія кидає ненавчених строковиків військового призову квітня 2022 року.