"Якісня броня рятує життя": німецький шолом врятував українського воїна - мережа у захваті (фото)

Користувачі мережі подякували уряду Німеччини за передачу захисних шоломів нашим воїнам

У четвер, 2 червня, мережу підкорила фотографія українського військового, якого від смертельно небезпечного поранення в голову врятував шолом Бундесверу, який Німеччина передала Україні у якості військової допомоги для боротьби з російськими окупантами.

Фото облетіло соціальні мережі і зібрало багато схвальних відгуків від українців, які зазначили, що якісна броня та амуніція від західних партнерів врятувала не одне життя українських воїнів.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

На кадрі шолом воїна, вочевидь, після потрапляння уламка ворожого снаряду. Від сили удару задню частину каски вирвало, однак голова військового лишилася цілою та неушкодженою. Якби військовий був без захисту для голови — невідомо, чим би могла закінчитися ситуація.

Користувачі мережі майже одноголосно зійшлися у думці про те, що якісна німецька броня рятує життя українців. Дехто згадав скептицизм, з яким на початку суспільство сприйняло передачу цих шоломів Німеччиною, і зазначив, що військовий точно не дорікатиме німцям за це.

Нагадаємо, що найближчим часом Україна отримає від Німеччини ракети протиповітряної оборони IRIS-T SL — це найсучасніша система протиповітряної оборони з тих, які має ФРН.

Також "Телеграф" повідомляв, що Україна все ж отримає від Німеччини зенітні самохідні установки Gepard. Перша партія у кількості 15 одиниць має надійти в Україну в середині липня.