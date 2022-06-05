На українців чекають сонячні дні, але не всіх: якою буде погода на новому тижні

Дощі підуть з України, але ненадовго

В Україні початок нового тижня видасться сухим та малохмарним, але не для жителів південних областей нашої країни.

Це випливає із прогнозу Укргідрометцентру. За його інформацією у понеділок, 6 червня, дощі накриють Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області, а також Крим.

Температура повітря на території практично всієї України залишатиметься у межах +24…+27 градусів.

У вівторок, 7 червня, дощі та грози пройдуть в Одеській області та Криму, проте на решті території України зберігатиметься сонячна та суха погода.

8 червня дощі знову повернуться на Захід України і йдуть там щонайменше до кінця робочого тижня.

Окрім того, з четверга опади знову накриють і південну частину країни.

Варто зазначити, що протягом тижня на Сході поступово теплітиме і до вихідних стовпчик термометра там підніметься аж до +30 градусів.

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