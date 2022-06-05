Украинцев ждут солнечные дни, но не всех: какой будет погода на новой неделе
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Дожди уйдут из Украины, но ненадолго
В Украине начало новой недели выдастся сухим и малооблачным, но не для жителей южных областей нашей страны.
Это следует из прогноза Укргидрометцентра. По его информации в понедельник, 6 июня, дожди накроют Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым.
Температура воздуха на территории практически всей Украины будет оставаться в рамках +24…+27 градусов.
Во вторник, 7 июня, дожди и грозы пройдут в Одесской области и Крыму, однако на остальной территории Украины будет сохраняться солнечная и сухая погода.
8 июня, дожди вновь вернутся на Запад Украины и будут идти там по меньшей мере до конца рабочей недели.
Кроме того, с четверга осадки вновь накроют и южную часть страны.
Стоит отметить, что на протяжении недели на Востоке будет постепенно теплеть и к выходным столбик термометра там поднимется вплоть до +30 градусов.
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