В Україну повернуться грози: де найсильніше заллє

Україну знову заллє дощами

Українці цього тижня змогли насолодитися сонячною та ясною погодою, проте незабаром до нашої країни знову повернуться дощі та грози, а подекуди і з градом.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, хоч у четвер, 9 червня, на більшій частині території України зберігатиметься суха погода, проте ситуація почне змінюватися вже з п’ятниці.

За його даними, у четвер опади варто очікувати в ряді областей на Півдні України, а також у Закарпатській області.

Однак у п’ятницю грози, крім Півдня, повернуться і в західні області, в решті куточків України зберігатиметься ясна погода, а температура повітря може підійматися до +31 градуса.

Приблизно така сама картина спостерігатиметься й у суботу, 11 червня.

А от у неділю, дощі з грозами поширюватимуться і на решту України, хоча у східних областях вони будуть короткочасними і до понеділка, згідно з прогнозом, мають завершитись.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що літо в Україні буде переважно спекотним та сухим, навіть попри те, що дощі з грозами будуть повсякденною картиною для червня.