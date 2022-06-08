В Украину вернутся грозы: где зальет сильнее всего

Украину опять зальет дождями

Украинцы на этой неделе смогли насладиться солнечной и ясной погодой, однако вскоре в нашу страну вновь вернутся дожди и грозы, а местами и с градом.

Как сообщили в Укргидрометцентре, хоть в четверг, 9 июня, на большей части территории Украины будет сохраняться сухая погода, однако ситуация начнет меняться уже с пятницы.

По его данным в четверг осадки стоит ожидать в ряде областей на Юге Украины, а также в Закарпатской области.

Однако в пятницу грозы кроме Юга вернутся и в западные области, в остальных уголках Украины будет сохраняться ясная погода, а температура воздуха может подниматься до +31 градуса.

Примерно такая же картина будет наблюдаться и в субботу, 11 июня.

А вот в воскресенье, дожди с грозами распространяться и на остальную часть Украины, хотя в восточных областях они будут кратковременными и к понедельнику, согласно прогнозу, должны завершится.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что лето в Украине будет преимущественно жарким и сухим, даже несмотря на то, что дожди с грозами будут обыденной картиной для июня.