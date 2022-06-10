У "ПриватБанку" новий збій: що сталося

Фінансові операції онлайн в "ПриватБанку" виявилися недоступними

У п'ятницю, 10 червня, у роботі державного "ПриватБанку" стався збій — користувачі скаржаться на неможливість здійснення платежів у онлайн-сервісах банку. Про це повідомляє "Телеграф".

Так, при спробі переказати гроші з карти на карту в "Приват24" спливає повідомлення "Сервіс не відповідає", або "Помилка виконання операції".

У пресслужбі банку інформації про збій роботи на момент виходу новини не було, однак "ПриватБанк" анонсує технічні роботи на 12 червня.

"Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у Приват24 у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції. Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку — додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні", — йдеться у повідомленні.

Регламентні роботи в "Приват24" заплановані на 12 червня

Нагадаємо, "ПриватБанк" пішов назустріч боржникам по кредитках і запропонував клієнтам чотири програми реструктуризації боргу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "ПриватБанк" запустив ще одну зручну для українців послугу — можливість поповнювати картки готівкою на касах торговельних точок.