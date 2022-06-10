В "ПриватБанке" новый сбой: что произошло

Финансовые операции онлайн в "ПриватБанке" оказались недоступными

В пятницу, 10 июня, в работе государственного "ПриватБанка" произошел сбой — пользователи жалуются на невозможность платежей в онлайн-сервисах банка. Об этом сообщает "Телеграф".

Так, при попытке перевести деньги с карты на карту в "Приват24" всплывает сообщение "Сервис не отвечает" или "Ошибка выполнения операции".

В пресс-службе банка информации о сбое работы на момент выхода новости не было, однако "ПриватБанк" анонсирует технические работы на 12 июня.

"Для безопасной и качественной работы сервисов, ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не проводят операции. Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра — приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", — говорится в сообщении.

Регламентные работы в "Приват24" запланированы на 12 июня

Напомним, ПриватБанк пошел навстречу должникам по кредиткам и предложил клиентам четыре программы реструктуризации долга.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" запустил еще одну удобную для украинцев услугу — возможность пополнять карты наличными на кассах торговых точек.