В "ПриватБанке" новый сбой: что произошло
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Финансовые операции онлайн в "ПриватБанке" оказались недоступными
В пятницу, 10 июня, в работе государственного "ПриватБанка" произошел сбой — пользователи жалуются на невозможность платежей в онлайн-сервисах банка. Об этом сообщает "Телеграф".
Так, при попытке перевести деньги с карты на карту в "Приват24" всплывает сообщение "Сервис не отвечает" или "Ошибка выполнения операции".
В пресс-службе банка информации о сбое работы на момент выхода новости не было, однако "ПриватБанк" анонсирует технические работы на 12 июня.
"Для безопасной и качественной работы сервисов, ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не проводят операции. Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра — приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", — говорится в сообщении.
Напомним, ПриватБанк пошел навстречу должникам по кредиткам и предложил клиентам четыре программы реструктуризации долга.
Ранее "Телеграф" сообщал, что "ПриватБанк" запустил еще одну удобную для украинцев услугу — возможность пополнять карты наличными на кассах торговых точек.