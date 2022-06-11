"Білий квиток" не завжди звільняє від мобілізації: адвокат пояснив нюанси

"Білий квиток" звільняє від мобілізації у воєнний час лише в деяких випадках

В Україні триває загальна мобілізація, яку запровадили після початку повномасштабного військового вторгнення росії та оголошення воєнного стану по всій країні. А це означає, що до лав ЗСУ почали брати навіть тих, кого раніше вважали непридатними до служби, а саме про частину військовослужбовців із "білими квитками".

Як пояснив "Телеграфу" адвокат Дмитро Циплицький, в Україні військові квитки бувають різних категорій, що визначають ступінь придатності військовозобов’язаного до проходження військової служби.

"Білий військовий квиток видається громадянам, непридатним до служби станом здоров’я. Але не все так просто, "білий колір" ще не означає звільнення від мобілізації", — зазначає Циплицький.

Категорія "В" (обмежена придатність)

Військовозобов’язані з цієї категорії у мирний час призову не підлягають, а у воєнний час можуть бути покликані, але після проходження медкомісії лікарі чітко визначають, що саме призовник може робити, а що ні.

До цієї категорії потрапляють люди з кишковими інфекційними хворобами, вірусними хворобами шкіри, слизової або нервової системи, а також з іншими хворобами.

Категорія "Г" (тимчасова непридатність)

Ці призовники звільняються від проходження військової служби терміном від 6 до 12 місяців через стан здоров’я. Категорія "Г" видається військовозобов’язаним, які перенесли гострі хронічні захворювання, травми або операційні хірургічні втручання.

Після закінчення відстрочки їм знову доведеться пройти медкомісію, яка дасть висновки про придатність або непридатність до служби загалом.

Категорія "Д" (повна непридатність)

Військовослужбовці із цією категорією повністю звільняються від призову та мобілізації.

До цієї категорії потрапляють люди з тяжкими хворобами, на кшталт ВІЛ, сифіліс, важка форма цукрового діабету, шизофренія, розумова недостатність, епілепсія. Також приводом для отримання категорії "Д" може бути відсутність кінцівок або життєво важливих органів, сліпота або глухота.

Циплицький окремо наголосив, що ступінь тяжкості хвороби визначають лікарі у військкоматі, а тому довідка від приватної медустанови не є вагомим приводом для звільнення від служби, хоч і може допомогти лікарям швидше встановити діагноз.

Кожен призовник проходить повноцінний медичний огляд хірургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, а за наявності медичних показань додатково лікарями інших спеціальностей.

Нагадаємо, поки що в Україні йде так звана друга хвиля мобілізації. Про третій етап призову Генштаб повідомить окремо. Відповідно до закону, на період "третьої хвилі" мобілізації пріоритет надаватиметься офіцерам запасу та військовозобов’язаним, які закінчили військові кафедри університетів.