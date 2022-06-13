Готуйте панаму та парасольку: свіжий прогноз погоди на тиждень

Погодна нестабільність призведе до похолодання

Найближчого тижня в Україні очікуються опади, грози, ясне сонце та стабільно спекотна погода. Від області до області ситуація змінюється, залежно від цього, як іде грозовий фронт.

"Телеграф" зібрав прогноз погоди по Україні та у великих містах на поточний тиждень. Найтеплішим на початку тижня стане південь — на Херсонщині та Запоріжжі до +32, до кінця тижня температура впаде до +28.

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У понеділок грози очікуються на крайньому північному заході, півдні та сході.

Прогноз погоди 13 червня

У вівторок грози накриють північний схід, схід, південь, частина південного заходу та центру країни. Температура починає знижуватись. Опади будуть нерясні.

Прогноз погоди 14 червня

У середу грози очікуються на сході: у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Прогноз погоди 15 червня

У четвер ясне небо не затьмарюватиме грозами. Температура повітря спуститься до +28 максимум, а у західній та північній частині країни вдень буде від +22 до +25 за рідкісними винятками.

Прогноз погоди 16 червня

У п’ятницю грозу знову варто чекати на заході. Але суттєвого похолодання вона не принесе.

Прогноз погоди 17 червня

У великих містах рівень опадів нічого очікувати постійним. Рекордсменом, за прогнозом, стане Львів у п’ятницю 17 червня. Випаде 16,8 мм опадів. В решті міст основних дощів припадуть на початок тижня.

Прогноз погоди у Запоріжжі

Прогноз погоди у Дніпрі

Прогноз погоди у Одесі

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Харкові

Раніше "Телеграф" писав, що червень стане прохолоднішим до кінця, на початку липня температура може впасти нижче +20 градусів. До кінця червня також очікується три магнітні бурі.