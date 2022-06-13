Готовьте панаму и зонт: свежий прогноз погоды на неделю

Погодная нестабильность приведет к похолоданию

В ближайшую неделю в Украине ожидаются осадки, грозы, ясное солнце и стабильно жаркая погода. От области к области ситуация меняется, в зависимости от того, как идет грозовой фронт.

"Телеграф" собрал прогноз погоды по Украине и в крупных городах на текущую неделю. Самым теплым в начале недели станет юг — на Херсонщине и Запорожье до +32, к концу недели температура упадет до +28.

Проверенные новости про Украину — в нашем Telegram

В понедельник грозы ожидаются на крайнем северо-западе, юге и востоке.

Прогноз погоды 13 июня

Во вторник грозы накроют северо-восток, восток, юг, часть юго-запада и центра страны. Температура начинает снижаться. Осадки будут необильные.

Прогноз погоды 14 июня

В среду грозы ожидаются на востоке: в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Прогноз погоды 15 июня

В четверг ясное небо не будет омрачаться грозами. Температура воздуха спустится до +28 максимум, а в западной и северной части страны днем будет от +22 до +25 за редкими исключениями.

Прогноз погоды 16 июня

В пятницу грозу снова стоит ждать на западе. Но существенного похолодания она не принесет.

Прогноз погоды 17 июня

В крупных городах уровень осадков не будет постоянным. Рекордсменом, согласно прогнозу, станет Львов в пятницу 17 июня. Выпадет 16,8 мм осадков. В остальных городах основные дожди припадут на начало недели.

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды во Львове

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Харькове

Ранее "Телеграф" писал, что июнь станет более прохладным к концу, в начале июля температура может упасть ниже +20 градусов. До конца июня также ожидается три магнитные бури.