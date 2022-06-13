З України заборонили вивозити вугілля, газ та мазут: подробиці

Мова лише про товари українського видобутку

У понеділок, 13 червня, Кабінет міністрів розширив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік. До списку увійшли вугілля, мазут та газ українського видобутку.

Про це йдеться у постанові № 666 від 7 травня 2022 р., яку опублікували на сайті Уряду. Зазначається, що постанова набирає чинності з дня її публікування.

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Згідно з постановою, нульові квоти встановили на:

паливо рідке (мазут);

вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля);

газ природний українського походження.

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Тим часом Україна намагається наростити агроекспорт, хоч цифри зараз в рази нижчі за довоєнні. За підсумками травня Україна відправила на експорт 1,743 млн тонн агропродукції, що у 1,8 раза більше ніж у квітні. Додамо, що через блокування росіянами українських портів наша країна не може відправити на експорт 22 мільйони тонн зерна на складах. Це загрожує світові масштабною продовольчою кризою.

Як повідомляв "Телеграф", в Офісі президента запевнили, що ціни на газ та тепло для населення під час війни підвищуватись не будуть.