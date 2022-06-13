Из Украины запретили вывозить уголь, газ и мазут: подробности

Речь только о товарах украинской добычи

В понедельник, 13 июня, Кабинет министров расширил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год. В список вошли уголь, мазут и газ украинской добычи.

Об этом говорится в постановлении №666 от 7 мая 2022 г., которое опубликовали на сайте Правительства. Отмечается, что постановление вступает в силу со дня публикации.

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Согласно постановлению, нулевые квоты установили на:

топливо жидкое (мазут);

уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);

газ природный украинского происхождения.

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Между тем Украина пытается нарастить агроэкспорт, хотя цифры сейчас в разы ниже довоенных. По итогам мая Украина отправила на экспорт 1,743 млн тонн агропродукции, что в 1,8 раза больше, чем в апреле. Добавим, что из-за блокирования россиянами украинских портов наша страна не может отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерна на складах. Это угрожает миру масштабным продовольственным кризисом.

Как сообщал "Телеграф", в Офисе президента заверили, что цены на газ и тепло для населения во время войны повышаться не будут.