Обойдемся без Турции? Украина наращивает агроэкспорт, но цифры в разы ниже довоенных

Может ли Украина сама экспортировать продукцию АПК не договариваясь с Турцией и рф

Несмотря на блокировку морских портов, по итогам мая Украина отправила на экспорт 1,743 млн тонн агропродукции, что в 1,8 раза больше чем в апреле. Об этом сообщает сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Больше половины экспорта – 959 тысяч тонн, пришлись на кукурузу, на втором месте подсолнечник – почти 342 тысячи тонн, на третьем подсолнечное масло – 202,6 тысяч тонн, что значительно меньше показателей мая 2021 года. Так, год назад за это время были экспортированы 2,245 млн тонн кукурузы и 501,8 тыс. тонн подсолнечного масла.

По данным Минагрополитики Украины в мае 2022 года случилась переориентация каналов экспорта, теперь основным стал речной транспорт – 821 тысяча, еще 709,6 тыс. тонн пришлись на железнодорожный транспорт. Остальное перевозили автомобильным транспортом.

Основным отправителем агроэкспорта Украины в мае стал речной порт Рени, на который пришлось 398 тысяч тонн грузов, через Измаил почти 328 тысяч тонн грузов и через Владимир-Волынский-Хрубежев – 206 тысяч тонн.

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Всего за 3 месяца украинский агроэкспорт составил 3 млн 42 тыс. тонн. В денежном же выражении с началом войны поступления от агроэкспорта упали более чем в трое – с 5,676 млрд дол в январе-феврале, до 1,744 млрд дол в марте-апреле.

Из-за российской агрессии Украина уже может собрать в 2022 году урожай как минимум на 35% меньше чем годом ранее, что чревато голодом для сотен миллионов человек, зависящих от украинского экспорта в виде зерна, масла, жиров и прочего. Одного зерна в украинских портах было заблокировано 22 миллиона тонн.

При этом по данным российских СМИ Турция, россия и Украина якобы уже согласовали схему вывоза зерна из украинских черноморских портов, при котором разминированием акватории у Одессы займется Турция, а сопровождать суда будут россияне. Однако Украина официально никак не прокомментировала данное заявление.