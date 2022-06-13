Колаборанти копіюють Зеленського: у мережі звернули увагу на кумедний момент

Користувачі мережі відзначили, що колаборантів збоку краще не показувати

Мер окупованого Святогірська (Донецька область) Володимир Бандура перейшов на бік окупантів та вже зустрівся з ватажком бойовиків т.зв. "днр" денисом пушиліним.

Фотографія їхньої зустрічі розлетілася по російських ЗМІ, проте користувачі мережі знайшли у ній кумедний нюанс. Як написав у своєму твіттері російський журналіст і головний редактор сайту "Дождь" Ілля Клішин, обидва своїм зовнішнім виглядом намагалися наслідувати президента України Володимира Зеленського.

"А чому вони всі намагаються косплеїти Зеленського у сенсі зовнішнього вигляду?" — написав він.

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали та відзначили, що хоч їхній одяг нагадує стиль українського президента, але фізична форма у них явно не та. Дехто навіть зазначив, що збоку колаборантів краще не показувати.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Алчевську бойовики розвісили банер із т.зв. "героями радянського ордена слави", все б нічого, але користувачі мережі виявили підозрілу схожість між ними та голлівудськими акторами Ештоном Кутчером та Джонні Деппом.