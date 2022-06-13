Коллаборанты копируют Зеленского: в сети обратили внимание на забавный момент
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Пользователи сети отметили, что коллаборантов сбоку лучше не показывать
Мэр оккупированного Святогорска (Донецкая область) Владимир Бандура перешел на сторону оккупантов и уже встретился с главарем боевиков т.н. "днр" денисом пушилиным.
Фотография их встречи разлетелась по российским СМИ, однако пользователи сети нашли в ней забавный нюанс. Как написал в своем твиттер российский журналист и главред сайта "Дождь" Илья Клишин, оба своим внешним видом пытались подражать президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"А почему они все пытаются косплеить Зеленского в смысле внешнего вида?", — написал он.
Другие пользователи сети тоже молчать не стали и отметили, что хоть их одежда напоминает стиль украинского президента, но вот физическая форма у них явно не та. Некоторые даже отметили, что сбоку коллаборантов лучше не показывать.
Как сообщалось ранее, в оккупированном Алчевске боевики развесили баннер с т.н. "героями советского ордена славы", все бы ничего, но пользователи сети обнаружили подозрительное сходство между ними и голливудскими актерами Эштоном Кутчером и Джонни Деппом.