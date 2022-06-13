"Успіхи" окупантів на Донбасі наочно показали у мережі: карта

Ситуацію на Донбасі у травні та на початку червня показали на наочній карті

В Україні станом на 13 червня найтяжчі бої проти російських окупантів відбуваються на сході нашої країни. Зокрема, у Луганській області росіяни мають десятикратну перевагу в артилерії у порівнянні з силами українських захисників. Але попри це, наступ росіян там відбувається не так швидко, як їм того хотілося б.

Користувач Твіттеру під нікнеймом "розпад та неповага" поділився наочною картою того, як у районі розвивалися події з 2 травня по 11 червня.

На карті помітно, що найбільшого успіху окупаційні війська досягали у періоди з 13 до 27 травня та з 3 по 7 червня.

"Початковою метою путіна було взяття Слов’янська та Краматорська до 9 травня", — нагадав автор повідомлення.

Як повідомлялося раніше, вранці 13 червня стало відомо, що росіяни підірвали мости через Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Мета такого вчинку полягає у спробі відрізати українські логістичні лінії, що ведуть від Бахмута до Сєвєродонецька через Лисичанськ.

Водночас генерал армії України, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", що зараз у росії залишилося лише два шляхи — швидко вийти з війни або отримати повну поразку з усіма наслідками, що випливають.