Ворог знову наступає на Харківщині, але "забуксував" на Донбасі: свіжі карти боїв в Україні

Ідуть активні бої на сході та півдні країни

Ситуація на Харківщині ускладнилася — ворог намагається наступати на північний схід від обласного центру. Частково йому це вдається. Просуваються окупанти й у Сєвєродонецьку, витіснивши українських захисників на околицю міста та зруйнувавши останній міст. Зазначається, що українські військові не оточені.

У районі Попасної та Бахмута російські атаки по землі були менш успішними. За даними Інституту вивчення війни, окупантам не вдалося перерізати наземні логістичні лінії.

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Ворог намагався наступати на південний схід від Ізюму та на північ від Слов’янська, чим на думку дослідників створюють умови для штурму Сіверська та наземних логістичних ліній до Лисичанська. На півдні точаться бої на Херсонщині за Давидів Брід.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ситуація у Сєвєродонецьку: російським окупантам не вдається захопити місто. Бої продовжуються, підірваний третій міст із міста. У росвійськ — артилерійська перевага. Канал для підкріплення в українських військових є, але цивільному населенню складніше — через руйнування мосту проведення евакуації та гуманітарної допомоги неможливе. Ворог намагався також наступати в районі Метьолкіно (4 км на схід від міста).

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

Окупанти атакували на південь від Лисичанська, намагаються прорватися до доріг: штурмували Врубівку на трасі Лисичанськ -Бахмут, в районі Золотого, де йде дорога до Лисичанська. Бої у Тошківці продовжуються, хоча колаборанти вже заявляли про її захоплення.

Ворог намагався наступати з боку Ізюму на південний схід і на північ від Слов’янська, в районі Лиману штурмів не було. Дослідники припустили, що росвійська прагнуть створити умови для атаки на Сіверськ і населені пункти на північний захід від Лисичанська в наступні два тижні.

У районі Авдіївки наступу ворога не було, а українським військовим вдалося відсунути лінію фронту на 15 км.

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Харків

росія знову намагається наступати на північному сході від Харкова, ворог закріпився на околиці Ізбицького. У Цупівці та Великих Проходах точаться бої. Ці населені пункти знаходяться на захід і схід від траси Харків-Білгород. Харків знову серйозно обстрілюють із РСЗВ. Нагадаємо, що докази використання касетних бомб та дистанційних мін проти мирних жителів опублікували Amnesty International.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Українські сили продовжують атакувати окупантів на східному березі річки Інгулець у Херсонській області. Бої йдуть на околицях Давидового Брода. Населений пункт важливий, адже він є одним із етапів російської наземної комунікації. Окупанти збільшили кількість військ біля кордону Дніпропетровської та Херсонської областей. У Запорізькій області поблизу Донеччини українська артилерія обстріляла російські склади пального та боєприпасів.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" писав, що російська військова навала забрала життя 12 тисяч мирних українців, частина з них досі не пізнана. В Офісі президента тим часом озвучили умову початку мирних переговорів із росією.