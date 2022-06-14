росія атакує у бік Бахмута та Слов’янська (карти, відео)

Ворог активізувався на декількох напрямках, перегруповується та атакує

Окупанти не лише продовжують атаки на українські землі на сході, а й активно обладнують вогневі позиції на півдні. Ворог веде там активну розвідку. На сході ситуація напружена — у Харківській області триває обстріл із застосуванням авіації.

Згідно з зведенням Генштабу ЗСУ, "гарячіше" всього в області було на околицях Рубіжного (село в Харківській області), Руській Лозовій, Байраку, Дементіївці.

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На Слов’янському напрямку ворог намагається просунутися та повністю захопити Богородичне та створити можливість наступу на Слов’янськ. До міста по прямій близько 20 км. Ворог б’є з артилерії біля Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки, Вернопілля.

росія атакує у бік Слов’янська

З боку Лимана наступу не було — ворог перегруповується, для атаки у бік Райогородка та по лінії Ямпіль-Сіверськ.

Штурм Сєвєродонецька продовжується, російські окупанти намагаються закріпитися у центрі міста. Щоб посилити угруповання, противник перемістив у район Рубіжного та Кремінної до двох батальйонно-тактичних груп.

У бік Бахмута ворог настає частково успішно, закріплюється у Відродженні та намагається штурмувати у бік Вершини. Село знаходиться на іншому боці траси зі Світлодарська. Під обстрілом позиції українських захисників біля Відродження, Новолуганського, Бахмута.

росія намагається просунутися у бік Бахмута

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках ворог обстрілював українські війська з артилерії та авіації. На Південнобузбкому окупанти намагаються утримати рубежі, у бік Кривого Рогу замінував берег річки Інгулець по лінії Давидів Брід — Калинівське.

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У Миколаївському напрямку на території Херсонської області (Станіслав, Томина Балка, Досвідне) ворог розгорнув три артбатареї, дві з яких реактивні.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій, окупанти знову намагалися захопити траси в Луганській області, а на Донеччині посунули назад. У мережі також з’явився таймлапс російського нападу на Україну на Донбасі — можна відстежити, як українські воїни чинять опір навалі.