Кому передати гроші, щоб допомогти ЗСУ: у мережі порівняли ефективність ООН та українських волонтерів

Структури ООН практично не допомагають Україні, хоч і отримують більшу частину ресурсів

Після початку російського вторгнення Україна отримала значну допомогу від світу, однак, як виявилося, більша частина коштів йде на потреби міжнародних гуманітарних організацій, які виконують незначні обсяги роботи у порівнянні з українськими волонтерами та неурядовими організаціями.

Про це йдеться у дослідженні британської організації Humanitarian Outcomes, яка намагалася проаналізувати гуманітарне реагування світу на ситуацію в Україні у перші три місяці війни.

У звіті йдеться, що основні зусилля щодо забезпечення гуманітарної підтримки докладали локальні чи національні групи, а ось міжнародні організації все ще мають незначну, хоч і зростаючу присутність.

Зокрема, зазначається, що з усієї суми міжнародної допомоги лише 0,003% виділяється для локальних неурядових груп (NGO), хоча на їхніх плечах лежить левова частка роботи. А ось 71% усіх коштів пішли до різних структур ООН, ще 10% виділено на роботу Червоного хреста.

Слід зазначити, що загальна допомога обчислюється мільярдами доларів.

У звіті зазначено, що у перші шість тижнів після вторгнення практично вся допомога надавалася місцевими виконавцями, включаючи 150 неурядових організацій, які існували до вторгнення, а також 1700 локальних новостворених організацій.

Попри те, що в перші дні конфлікту, світ виділив значні обсяги коштів, більшість із них досі залишається невикористаною, оскільки міжнародні організації не можуть швидко спрямувати кошти у потрібні місця. Серед причин вказується, що вони не можуть отримати контакти волонтерських організацій на місцях.

Почасти це може бути пов’язане з тим, що українські волонтери зазвичай працюють у місцях, безпосередньо порушених бойовими діями та часто навіть ризикують власним життям. Водночас у дослідженні зазначено, що якщо міжнародні організації і з’являлися в Україні, то вони намагалися розгорнути діяльність у найбезпечніших містах нашої країни.

Зазначається також, що деякі українські організації мали до початку вторгнення зв’язки з іншими агенціями, які просувають демократичні цінності та стежать за правами людини. Ці організації змогли відповісти на вторгнення набагато швидше, ніж профільні організації, які надають гуманітарну підтримку, та оперативно надали допомогу грошима.

"За деякими винятками, навіть міжнародним агентствам, які раніше були присутніми в Україні, потрібно було не менше п’яти тижнів, щоб знову увійти і набратися сил, перш ніж почати надавати допомогу", — йдеться у звіті.

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Нагадаємо, що загальний проєкт видань OBOZREVATEL та "Телеграф" та активістки Тані Сохар оголосив збір коштів на придбання необхідної апаратури для клінік, які лікують дітей, які постраждали від розв’язаної росією війни в Україні.

І зараз йде збір коштів на Vac апарати та розхідники для Чернігівської дитячої лікарні.