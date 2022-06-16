"Карфаген буде зруйнований": Резніков поговорив з генсеком НАТО про росію

За словами міністра, в руках українців безпека всього євроатлантичного простору

Міністр оборони України Олексій Резніков 15 червня провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а потім передав "привіт" росії.

Як повідомив Резніков у своєму Твіттері, переговори були дуже продуктивними, а основний їхній посил був "гранично чітким і гучним".

"Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить", — написав він.

За його словами, в руках українців зараз перебуває безпека всього євроатлантичного простору, однак зазначив, що ВСУ необхідно отримати більше важкої зброї.

Крилатий вираз "Карфаген має бути знищений" пішов зі стародавнього Риму, воно зазвичай означає наполегливий заклик до боротьби з ворогом або якоюсь проблемою. У ширшому значенні воно позначає постійне повернення до одного питання незалежно від теми обговорення.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні, яка включатиме 18 гаубиць і 36 тисяч снарядів до них.

Водночас за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що країни-учасниці пообіцяли Україні додаткову артилерію, за його словами йдеться про "300-400 стволів".