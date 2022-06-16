"Карфаген будет разрушен": Резников поговорил с генсеком НАТО о россии

По словам министра в руках украинцев безопасность всего евроатлантического пространства

Министр обороны Украины Алексей Резников 15 июня провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а после передал "привет" россии.

Как сообщил Резников в своем Твиттер, переговоры были очень продуктивным, а основной их посыл был "предельно четким и громким".

"Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит", — написал он.

По его словам, в руках украинцев сейчас находится безопасность всего евроатлантического пространства, однако отметил, что ВСУ необходимо получить больше тяжелого оружия.

Крылатое выражение "Карфаген должен быть уничтожен" пошло из древнего Рима, оно обычно означает настойчивый призыв к борьбе с врагом или какой-то проблемой. В более широком смысле оно обозначает постоянное возвращение к одному вопросу, вне зависимости от темы обсуждения.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, которая будет включать в себя 18 гаубиц и 36 тысяч снарядов к ним.

Вместе с тем по итогам встречи в формате "Рамштайн" председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что страны-участницы пообещали Украине дополнительную артиллерию, по его словам речь идет о "300-400 стволах".