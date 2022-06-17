Україна отримає від Великої Британії 20 самохідних гаубиць: подробиці

Гармати спеціально закупили у бельгійської збройової компанії для відправки в Україну.

Велика Британія, яку після початку широкомасштабного російського вторгнення більшість українців вважають головним союзником, ухвалила рішення про передачу Україні двох десятків самохідних артилерійських установок (САУ).

Про це заявив глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, повідомляє ВВС.

"Уоллес підтвердив, що Великобританія відправить до України 20 самохідних артилерійських установок", — йдеться у повідомленні.

У інформації наголошується, що дані артилерійські гармати було закуплено у бельгійської збройової компанії для відправки безпосередньо в Україну.

Глава Міноборони Великобританії не уточнив, про які саме САУ йдеться, проте низка ЗМІ повідомляють, що це 155-мм американська самохідна артилерійська установка, класу самохідних гаубиць M-109.

Як повідомлялося, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна отримає від країн формату "Рамштайн" кілька сотень одиниць ствольної артилерії для більш ефективного протистояння російському вторгненню.