Украина получит от Великобритании 20 самоходных гаубиц: подробности

Орудия специально закупили у бельгийской оружейной компании для отправки в Украину.

Великобритания, которую после начала широкомасштабного российского вторжения большинство украинцев считают главным союзником, приняла решение о передаче Украине двух десятков самоходных артиллерийских установок (САУ).

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает BBC.

"Уоллес подтвердил, что Великобритания отправит в Украину 20 самоходных артиллерийских установок", — говорится в сообщении.

В информации отмечается, что данные артиллерийские орудия были закуплены у бельгийской оружейной компании для отправки непосредственно в Украину.

Глава Минобороны Великобритании не уточнил, о каких именно САУ идет речь, однако ряд СМИ сообщают, что это 155-мм американская самоходная артиллерийская установка, класса самоходных гаубиц M-109.

Как сообщалось, председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что Украина получит от стран формата "Рамштайн" несколько сотен единиц ствольной артиллерии для более эффективного противостояния российскому вторжению.