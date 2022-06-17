Укр

Украина получит от Великобритании 20 самоходных гаубиц: подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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САУ M109
САУ M109

Орудия специально закупили у бельгийской оружейной компании для отправки в Украину.

Великобритания, которую после начала широкомасштабного российского вторжения большинство украинцев считают главным союзником, приняла решение о передаче Украине двух десятков самоходных артиллерийских установок (САУ).

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает BBC.

"Уоллес подтвердил, что Великобритания отправит в Украину 20 самоходных артиллерийских установок", — говорится в сообщении.

В информации отмечается, что данные артиллерийские орудия были закуплены у бельгийской оружейной компании для отправки непосредственно в Украину.

Глава Минобороны Великобритании не уточнил, о каких именно САУ идет речь, однако ряд СМИ сообщают, что это 155-мм американская самоходная артиллерийская установка, класса самоходных гаубиц M-109.

Как сообщалось, председатель Объединённого комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что Украина получит от стран формата "Рамштайн" несколько сотен единиц ствольной артиллерии для более эффективного противостояния российскому вторжению.

Теги:
#Украина #Великобритания #Бен Уоллес #Озброєння #САУ Паладин