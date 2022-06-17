Зеленський анонсував "багато новин для України" найближчими днями: подробиці

Зеленський очікує позитивних для України новин

На Україну найближчими днями, якраз коли країна має отримати позитивний висновок про статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, очікує велика кількість позитивних новин.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному вечірньому відеозверненні у четвер, 16 червня.

"Завтра та післязавтра (17 та 18 червня — ред.) також буде багато новин для України, і я вірю, що позитивних", — сказав глава Української держави.

Він наголосив, що це стало можливим насамперед завдяки героям-українцям, які захищають країну від російських окупантів.

"На сьогодні українська армія бореться в умовах значної кількісної переваги ворога — у техніці, в артилерійських системах. Воювати за таких умов — це щоденний подвиг", — зазначив Зеленський.

При цьому він зазначив, що Україна робить все для того, щоб її воїни отримали сучасне та потужне озброєння.

Як повідомлялося, у четвер до Києва завітали президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, а також президент Румунії Клаус Йоханніс. Під час свого візиту лідери європейських країн зробили низку важливих заяв.