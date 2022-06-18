Ціна на гречку впаде: експертка пояснила, коли очікувати здешевшання

Україна може збільшити обсяги культури, засіявши її повторно вже після збору основного врожаю

Великий попит на гречану крупу з метою запасів на початку повномасштабного вторгнення росії спровокував її значне здорожчання. Проте вже зовсім скоро в Україні очікується новий врожай, завдяки якому ціни на популярний серед українців продукт почнуть стабілізуватися.

Як розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, згідно з результатами 2021 року Україні вдалося на 90% задовольнити попит українців у гречці завдяки лише власному виробництву, адже аграрії виростили близько 106 тисяч тонн даної культури. Решта була імпортована з Казахстану та сусідньої росії.

"Водночас ажіотажний попит на крупи серед споживачів, що розпочався з початком війни, коли практично кожна родина намагалася зробити ледве не річний запас продовольства, призвів до поступового закінчення запасів. Це і призвело до зростання цін на гречку", — пояснила вона.

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За словами Литвин, у 2022 році Україна висіяла приблизно 75 тисяч гектарів під гречану крупу, що складає 90% минулорічних посівних площ. Тож вже найближчим часом завдяки новому врожаю ціни на цей продукт почнуть знижуватись.

Експертка також відзначила, що крім вже наявних обсягів даної культури в країні, вони можуть бути збільшені, адже гречка є культурою, котру можна засіювати повторно, у червні, коли збір врожаю зернових культур вже закінчився.

"Відповідно, пропозиція гречки в наступному році може ще збільшитися", — підсумувала Литвин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що завдяки супутниковим знімкам вдалося дізнатися, куди росія вивозить вкрадене українське зерно.

Також нагадаємо, як у США прокоментували блокування агресором українських портів, наголосивши, що таким чином путін просто намагається шантажувати увесь світ та сподівається поступки та зняття санкції з росії.