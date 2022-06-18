Цена на гречку упадет: эксперт объяснила, когда ожидать удешевления

Украина может увеличить объемы культуры, засеяв ее повторно после сбора основного урожая

Большой спрос на гречневую крупу с целью запасов в начале полномасштабного вторжения россии спровоцировал ее значительное удорожание. Однако уже совсем скоро в Украине ожидается новый урожай, благодаря которому цены на популярный среди украинцев продукт начнут стабилизироваться.

Как рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, согласно результатам 2021 года Украине удалось на 90% удовлетворить спрос украинцев в гречке только благодаря собственному производству, ведь аграрии вырастили около 106 тысяч тонн данной культуры. Остальные были импортированы из Казахстана и соседней россии.

"В то же время ажиотажный спрос на крупы среди потребителей, начавшийся с началом войны, когда практически каждая семья пыталась сделать чуть ли не годовой запас продовольствия, привел к постепенному окончанию запасов. Это и привело к росту цен на гречку", — пояснила она.

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По словам Литвин, в 2022 году Украина высеяла примерно 75 тысяч гектаров под гречневую крупу, что составляет 90% прошлогодних посевных площадей. Поэтому в ближайшее время благодаря новому урожаю цены на этот продукт начнут снижаться.

Эксперт также отметила, что кроме уже имеющихся объемов данной культуры в стране, они могут быть увеличены,ведь гречка является культурой, которую можно засеять повторно, в июне, когда сбор урожая зерновых культур уже закончился.

"Соответственно, предложение гречки в следующем году может еще увеличиться", — подытожила Литвин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что благодаря спутниковым снимкам удалось узнать, куда россия вывозит украденное украинское зерно.

Также напомним, как в США прокомментировали блокировку агрессором украинских портов, подчеркнув, что таким образом пути просто пытаются шантажировать весь мир и надеются на уступки и снятие санкции с россии.