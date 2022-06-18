Синхронний перекладач путіна вилаявся матом у прямому ефірі (відео)

Синхронний перекладач голови кремля, схоже, не витримав брехні

Під час виступу президента рф володимира путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) чоловік, який вів синхронний переклад, прошепотів лайливе слово.

Відповідне відео доступне в мережі, передає Лента.ру в Twitter.

Повідомляється, що синхронний перекладач путіна матюкнувся і зганьбився у прямому ефірі.

"Далі зробили без рішення Радбезу. Поставили німця, який сам себе уявляє високим представником і нав’язує нам якісь закони… Бл*ть", – сказав перекладач.

"Мужик російською вторив промову президента на ПМЕФ, але в якийсь момент тяжко зітхнув і видав протяжне: "б***ь". Опівніч все ж таки була, втомився, напевно. Шкода цього добряка", — повідомили під відео.

У мережі зазначили, що важко перекладати нескінченну брехню.

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Нагадаємо, путін на ПМЕФ цинічно збрехав, що російські солдати нібито не перетворюють українські міста на руїни. Крім того, на форумі він знову погрожував світові ядерною кнопкою.