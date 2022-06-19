У Зеленського потопталися по лаврову з його новою заявою

В ОПУ розповіли, що треба зробити росії, щоб її голос почули

Глава МЗС росії сергій лавров заявив, що Вашингтон нібито змушує москву виконувати "придумані ними правила" і для цього постачає Україні зброю. Ці його слова вже отримали реакцію в Офісі президента України.

Як повідомляють росЗМІ, лавров заявив, що США нібито давно намагаються нав’язати росії свої умови, але зрештою це не вийде.

"Добиваються того, про що вони оголосили вже давно, що росія повинна знати своє місце, росія не має права на власний голос у міжнародних справах, росія повинна дотримуватися правил, які придумані США", — сказав російський міністр.

На ці слова відповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який нагадав, що не можна вторгатися до іншої країни, влаштовувати там масові страти, будувати концтабори та красти ресурси.

"Ці правила вигадані не Вашингтоном, пане лавров. Це правила цивілізованого світу", — написав він у своєму Твіттері.

Також Подоляк зазначив, що для того, щоб "голос росії був почутий" їй просто треба перестати поводитися як середньовічний варвар.

Як повідомлялося раніше, напередодні США оголосили про надання Україні додаткової збройової допомоги у розмірі мільярда доларів. Він включає додаткові гаубиці і комплекси берегової охорони з протикорабельними ракетами Harpoon.