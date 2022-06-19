У Зеленского потоптались по лаврову с его новым заявлением

В ОПУ рассказали, что надо сделать россии, чтобы "ее голос услышали"

Глава МИД россии сергей лавров заявил, что Вашингтон якобы заставляет москву выполнять "придуманные ими правила" и для этого поставляет Украине оружие. Эти его слова уже вызвали реакцию в Офисе президента Украины.

Как сообщают росСМИ, лавров заявил, что США якобы давно пытаются навязать россии свои условия, но в конечном итоге у них это не получится.

"Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что россия должна знать свое место, россия не имеет права на собственный голос в международных делах, россия должна соблюдать правила, которые изобретены США", — сказал российский министр.

На эти слова ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который напомнил, что нельзя вторгаться в другую страну, устраивать там массовые казни, строить концлагеря и воровать ресурсы.

"Эти правила придуманы не Вашингтоном, господин лавров. Это правила цивилизованного мира", — написал он в своем Твиттере.

Также Подоляк отметил, что для того, чтобы "голос россии был услышан" ей просто надо перестать себя вести как средневековый варвар.

Как сообщалось ранее, накануне США объявили о выделении Украине дополнительной оружейной помощи в размере миллиарда долларов. Он включает в себя дополнительные гаубицы и комплексы береговой охраны с противокорабельными ракетами Harpoon.