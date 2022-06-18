В США могут удвоить количество важнейшего оружия, отправленного в Украину: подробности

В США думают отправить в Украину еще 4 системы HIMARS

Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО HIMARS, от одного названия которых у россиян начинается паника.

Об этом сообщает Politico.

По словам двух представителей министерства обороны, Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи. В случае одобрения Белым домом этот шаг удвоит количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, отправленных в страну.

По информации источника, решение об отправки дополнительных 4 HIMARS еще не принято и будет "основано на неотложных потребностях Украины". Ожидается, что дополнительные РСЗО прибудут Украину следующим траншем помощи, которая разрабатывается на уровне Пентагона.

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Напомним, Белый дом официально объявил о поставках военной помощи Украине в размере 700 млн долларов. Сообщается, что американцы передадут Украине РСЗО М270 и М142 HIMARS, правда, только для обороны, то есть недальнобойного действия. По информации американский СМИ, вместе с данными системами Украина получит к ним боеприпасы М31 GMLRS дальностью 64-70 км. Эти системы могут существенно изменить ситуацию на фронте, ведь даже с боеприпасами недальнобойного действия они стреляют дальше, чем российские аналоги. К слову, посол Бриджит Бринк рассказала, что ограничений по дальности РСЗО для украинских защитников США не вводили. Системы HIMARS начнут воевать на Донбассе уже конце июня, сообщил американский генерал.