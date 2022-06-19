Росіяни вимагають покарати хлопця з Маріуполя, який викинув прапор росії, але вже не вийде: деталі
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Історія хлопця з Маріуполя, який викинув російський прапор, здобула продовження
Вчинок хлопця з Маріуполя, який зірвав російський прапор у місті та викинув його на території занедбаної будівлі, сильно "вразив" росіян, через що ті почали сипати погрозами та закликами до помсти.
Як повідомив у своєму телеграм-каналі радник міського голови Петро Андрющенко, хлопець виявився відомим серед міської молоді скейтером.
Він зазначив, що хлопця звуть Тимофій і він уже перебуває у безпечному місці за межами Маріуполя.
"То хай захлинуться своєю злобою", — додав Андрющенко.
Як повідомлялося раніше, напередодні в мережі з’явилося відео, на якому хлопець викидає російський прапор на території покинутої будівлі, принагідно висловивши все, що думає про росіян, які захопили його рідне місто.
Обережно на відео є нецензурна лексика!
Як повідомлялося раніше, в Маріуполі окупанти відкрили "пункт помивки" для місцевого населення, які є душовими без перегородок, зате з гучномовцями, які ведуть мовлення російської пропаганди. Крім того, у місті було заборонено говорити українською мовою, а "наслідками" лякають навіть дітей.